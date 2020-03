Kan du mon aflyse eller ombooke? Sådan prøver flyselskaberne at overleve coronavirus

SAS, Lufthansa og andre flyselskaber hjælper kunderne med at ombooke og nedlægger selv ruter helt frem i april. SAS har netop besluttet at indstille fly til Rom i en periode.

Flyindustrien er hårdt ramt af coronavirusset, der har medført et dramatisk fald i antallet af flyvninger på tværs af lande. Det har fået luftfartsselskaber verden over til at tage tiltag for at minimere tabet mest muligt.

Et af de hårdest ramte selskaber er Norwegian, der har måttet se sin aktiekurs dykke kraftigt siden årsskiftet. Niels Smedegaard, der er bestyrelsesformand i selskabet, siger i dag til Børsen, at »det er en ganske alvorlig situation« og kalder det »noget voldsommere end det, man har set før« og dermed værre end efter terrorangrebet 11. september 2001, finanskrisen i 2008 og udbruddet af sars i 2003.

»For samtlige luftfartsselskaber er det en meget kritisk situation. Mindre finansielt stærke selskaber sidder tættere på kanten end andre«, siger Niels Smedegaard.

På grund af den nuværende situation har Norwegian valgt at aflyse 3.000 afgange frem til midten af juni. Det svarer til 15 procent af selskabets kapacitet. Derudover har Norwegian valgt indtil videre at sende flere medarbejder på tvungen orlov.

Lønnedgang og tidlig pension

SAS har indstillet alle flyvninger til Kina, Hongkong, Norditalien og Rom. Derudover vil SAS indføre ansættelsesstop, frivillige opsigelser, tidlig pension samt forhandle om en midlertidig lønnedgang på op til 20 procent.

Ydermere har flyselskabet gjort det gratis at ombooke sin rejse, og dermed komme afsted en anden gang, oplyser pressechef i SAS, Kristoffer Meinert.

»Folk er selvfølgelig frustrerede over, at det er nødvendigt, men jeg hører fra vores kundekontakter, at de er glade for at have den mulighed«, siger Kristoffer Meinert om tiltaget.

SAS har i alt otte ruter - tre til destinationer i Kina, fire til Norditalien og nu også ruten til Rom, der er aflyste. Passagerer, der havde booket billet til dem, har fået besked om, at de enten kan få pengene refunderet eller rejse på et andet tidspunkt.

Og der kan godt komme flere til.

»Vi holder hele tiden øje med øvrige ruter, time for time, afhængigt af, hvad myndighederne siger. Så det kan sagtens være, at der er flere ruter, der må aflyses i en periode«, siger Kristoffer Meinert.

Det er endnu ikke opgjort, hvor mange passagerer, der har fået ombooket eller refunderet billetter, og SAS kan heller ikke oplyse, hvad de forventer, at corona-aflysninger og tab af passagerer vil komme til at koste.

British Airways har valgt en lignende strategi og opdaterede i går deres regler for ombooking af billetter, som er booket efter 3. marts 2020.

I første omgang kunne man ombooke billetter gratis, som var bestilt i perioden mellem 3. marts og 16. marts 2020, men nu forlænges denne periode frem til 31. marts 2020. Desuden åbnes for muligheden for at få en voucher til en fremtidig rejse, hvis man ikke ved, hvornår og hvortil man vil rejse.

Lufthansa aflyser og ombooker

Lufthansa har netop meddelt, at en lang række afgange vil blive aflyst, og selskabet har fremlagt en reduceret flytidsplan for perioden fra den 29. marts til den 24. april.

I alt 23.000 kort- mellem og langdistanceflyvninger bliver aflyst i Lufthansa Group, og flere kan komme til. De berørte passagerer vil få besked, og også Lufthansa er klar til at ombooke billetterne.