Coronavirussen rammer danske rejsebureauer hårdt

Coronavirussen har dræbt folks rejselyst – i hvert fald for en tid. Derfor er telefonerne hos rejsebureauerne stille, og når folk endelig ringer, er det for at afbestille en rejse. Flere bureauer er så trængt, at spareplaner er trådt i kraft, og fyringer er på tale.

Viktors Farmor, som har specialiseret sig i rundrejser, er et af de bureauer, som for alvor kan mærke coronakrisen og har iværksat spareplaner, fortæller direktør Esben Gynther:

»Vi er nået til det punkt, hvor vi har forelagt medarbejderne en SAS-løsning. Valget står mellem at gå 10 procent ned i løn, eller at vi må fyre to. Vi er et lille bureau med kun 20 ansatte, så vi kan ikke som SAS tilbyde, at folk også går 10 procent ned i arbejdstid«.

Direktøren siger, at bureauet er økonomiske polstret, men »ikke godt nok«. Derfor leder ledelsen med lys og lygte efter steder, hvor der kan spares, indtil krisen er overstået. Viktors Farmor er bl.a. holdt op med at annoncere.

Nederdrægtigt ondt

Bureauet sælger dog stadig rejser til eksempelvis Amazonas, Galapagos, Balkan, Armenien og steder, hvor »folk ikke føler, at der er fare«, som Esben Gynther formulerer det.

»For at få folk ud af busken har vi indført en forsikringsordning, ’Farmors Forsikring’, hvor folk kan bestille en rejse til sommer, efteråret og foråret næste år, og så kan de mod et gebyr ombestemme sig til et andet rejsemål eller få pengene tilbage frem til otte uger før afrejse. Det vil forhåbentlig ikke alene få folk til at købe rejser, men også give os et indblik i, hvilke rejsemål der er attraktive«, siger Esben Gynther.

Hos charterbureauet Spies Rejser mærker man også for alvor coronakrisen, fortæller kommunikationschef Lisbeth Nedergaard:

»Økonomisk gør det nederdrægtigt ondt lige nu. Hvor meget det koster os, er der ingen, der ved lige nu. På salget var vi nede med 50 procent i sidste uge sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, men nu sælger vi kun en lillebitte smule. Lige nu er vi fuldt fokuseret på at håndtere vores gæsters ændringer og sælger ikke mange nye rejser«.



Hvordan situationen for rejsebranchen ser ud på den anden side af den nedlukning af Danmark, som myndighederne iværksatte torsdag aften, kan Lisbeth Nedergaard ikke sige på nuværende tidspunkt:

»Vi er simpelthen holdt om med at gøre os forestillinger om noget«.

Dyr forbrugerbeskyttelse

Telefonerne ringer stadig i Herning hos Bravo Tours, fortæller direktør Peder Hornshøj. Langt de fleste ringer dog for at høre, hvordan situationen er på rejsemål som Egypten, Thailand og Tyrkiet, men der er også folk, som stadig køber rejser.

»Vi sælger fortsat rejser, men ikke det, vi skal. Til den kommende weekend har vi dog solgt 36 rejser bl.a. til De Kanariske Øer og Madeira. Det er egentlig ganske pænt. Nogle af de rejsende skulle have været til Egypten, men spurgte, om de kunne komme til Gran Canaria i stedet«, siger Peder Hornshøj og fortsætter:

»Når det gælder økonomien, er vi slet ikke nået dertil, hvor vi skal til at fyre folk. Jeg har været 35 år i branchen og oplevet mange situationer, der ligner denne, men ikke er som coronakrisen. På et eller andet tidspunkt slutter det, og så indhenter markedet det manglende salg igen, nogle gange med dobbelt styrke. Der sker dog næppe noget de næste tre, fire, fem uger«.

Peder Hornshøj mener, at charterbranchen er rimelig godt polstret, men branchen bliver særlig hårdt ramt på grund af den meget høje forbrugerbeskyttelse ved pakkerejser, og i sidste ende »er der kun os til at betale«.