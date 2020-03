Norwegian aflyser mere end 4.000 afgange Efter at USA har forbudt fly fra Europa at komme til landet, aflyser Norwegian afgange og sender ansatte hjem.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Luftfartsselskabet Norwegian aflyser mere end 4000 flyvninger frem til slutningen af maj.

Det skyldes både USA's beslutning om at indføre indrejseforbud for fly fra Europa til USA samt den generelle situation med spredning af coronavirusset.

Det oplyser det norske selskab i en pressemeddelelse.

»Det her er en situation uden sidestykke. Vores hovedprioritet er at varetage sikkerheden for vores kunder og kolleger. De nye restriktioner gør en vanskelig situation endnu værre«, siger Jacob Schram, der er administrerende direktør, i meddelelsen.

»Vi beder norske og internationale myndigheder om at tage skridt nu for at sikre kritisk infrastruktur og job«, siger han.

De aflyste afgange tæller cirka 40 procent af selskabets langdistanceflyvninger samt 25 procent af afgangene på ruter i Europa.

Desuden bliver flere tusind ansatte i selskabet sendt midlertidigt hjem.

Norwegian har tidligere meldt ud, at det aflyser 3000 af sine afgange fra midten af marts til midten af juni. Det er ikke oplyst, om de 4000 afgange kommer oveni det tidligere antal, eller om det nu er 4000 i alt.

Kunder, der har købt biletter til nogle af de berørte afgange, bliver kontaktet via sms eller mail med alternativer, herunder mulighed for at ændre afrejse til en afgang til et senere tidspunkt.

ritzau