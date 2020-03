Dansk Luftfart håber på hjælp fra regeringen: »Det er en fuldstændig uhørt dramatisk situation, hvis lignende vi aldrig har set før«

Situationen for luftfarten både herhjemme og internationalt er kritisk og udvikler sig time for time. Konkurser kan ikke udelukkes, mener branchekendere.

Over hele verden er billedet det samme. Flyrute på flyrute på flyrute lukkes ned. Og frygten for corona-smitte får folk til at afholde sig fra at købe flybilletter, udskyde planlagte rejser og afvente udviklingen.