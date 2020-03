Danske rejsebureauer stopper alle operationer øjeblikkeligt

Automatisk oplæsning

Fra i dag og en måned frem frarådes alle ikke-nødvendige rejser i hele verden. Det var meldingen fra Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde tidligere i dag.

Beslutningen kan få voldsomme konsekvenser for den danske rejsebranche, siger Lars Thykier, direktør i Danmarks Rejsebureau Forening (DRF).

»Den danske rejsebranche lukkede klokken 16.02 (hvor pressemødet blev afholdt, red.), hvis der ikke kommer en hjælpepakke«, lyder det fra Lars Thykier, der dog roser beslutningen.

»Når det endelig skulle være, så er det godt, at det blev alt eller ingenting. Hellere tage hele verden end et hjørne af Europa, så vi skulle til at diskutere, om det skulle være det eller et andet. Nu skal vi bare alle blive hjemme«.

Stopper alle operationer

Udmeldingen betyder også, at de danske rejsebureauer lægger alle rejser ned med det samme.

»Vi stopper alle operationer frem til 3. april. Vi annullerer 54 rejser og giver kunderne mulighed for at få pengene tilbage eller ombooke til en ny rejse på et senere tidspunkt«, siger pressechef i TUI, Mikkel Hansen.

Mikkel Hansen har ikke lige nu klarhed over præcis, hvor mange gæster TUI har på selskabets destinationer, men fortæller, at gæsterne som udgangspunkt kommer hjem fra deres rejse som planlagt, når deres ferie er slut.

Direktør i Bravo Tours, Peder Hornshøj, fortæller, at selskabet henter 90 procent af gæsterne hjem lørdag, søndag og mandag. Ifølge ham kan den kritiske situation få vidtrækkende efterdønninger.

»Det kommer til at få store økonomiske konsekvenser. Det kan godt betyde fyringer, men det er for tidligt at sige, hvad vi gør«, siger Peder Hornshøj, der klart forventer økonomisk hjælp.

»Når man indfører så drastiske initiativer mod en specifik branche, så må det udløse en hjælpepakke, ellers tager man en branche som gidsel og slår den ihjel«.

Færger lukker også ned

Indførelsen af de nye nationale forholdsregler, der har til hensigt at forsinke spredning af Covid-19-virus, betyder at også, at færger til og fra Danmark indstiller sejladsen. DFDS fortæller, at de indtil videre stopper med at sejle mellem København og Oslo, ligesom rederiet Fjord Line mandag lukker to sejladser til Norge, fra Hirtshals til Stavanger og Bergen og den anden mod Langesund. I stedet indsættes en ekstraordinær sejlads mellem Hirtshals og Kristiansand.

