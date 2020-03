Danskere i udlandet skal skynde sig at komme hjem

Automatisk oplæsning

»Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til alle lande. Fra og med nu er alle udenlandske destinationer som minimum orange«.

Sådan lød det fra Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) på et pressemøde i Udenrigsministeriet fredag eftermiddag.

FAKTA Regler og rettigheder Hvad betyder Udenrigsministeriets ændrede vejledning for min rejse? Ministeriets rejsevejledninger har betydning for, om du kan rejse eller ej, og hvorvidt du kan blive kompenseret, hvis du ikke kommer af sted. Rød: Alle rejser til området frarådes. Orange: Alle ikke-nødvendige rejser til et område frarådes. Hvordan er jeg stillet, hvis... ... jeg har købt en pakkerejse? Har du allerede booket en rejse til et område, som nu er rødt eller orange, kan du få dine penge retur eller få ombooket din rejse gennem rejsebureauet. ... jeg har selv arrangeret min rejse selv? Har du tegnet en afbestillingsforsikring og har købt den og rejsen, inden et område blev markeret som orange eller rødt, kan du få dine udgifter refunderet via dit forsikringsselskab. Hvad hvis jeg alligevel vælger at rejse? Så skal du grundigt tjekke med dit forsikringsselskab, om din rejseforsikring overhovedet dækker, hvis du rejser til et område, som er kategoriseret som enten orange eller rødt. Vis mere

Indtil videre gælder vejledningen fra fredag den 13. marts og til og med påskeferien, mandag den 13. april. Dermed har Udenrigsministeriet ændret den samlede rejsevejledning for hele verden til minimum orange.

»Beslutningen er taget ud fra et hensyn om at stoppe smitte, men også for at undgå, at danskere strander i udlandet, hvis andre lande lukker for udrejse«, siger Jeppe Kofod, der samtidig opfordrer alle danskere i udlandet til med det samme at registrere sig på den såkaldte danskerliste og komme hjem.

Jeg vil sige det helt klart, lød det fra Jeppe Kofoed:

»Overvejer man at rejse til udlandet, så lad være. Er man i udlandet, så skal man komme hjem hurtigst muligt«.

Udenrigsministeren opfordrer alle danskere, der er på rejse i udlandet, til at kontakte deres rejsebureau, flyselskab eller andet for at få hjælp til at komme hjem hurtigst muligt. Dette gælder dog ikke, hvis man bor i det land, man er i nu. Er man taget af sted i bil, så bør man køre hjem hurtigst muligt, lyder rådet.

Tusindvis af danskerne skal hjem nu

Udenrigsministeriet regner med, at omkring 100.000 danskere på nuværende tidspunkt befinder sig i udlandet. Ifølge direktør for Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, har 60.000 danskere registreret sig på danskerlisten. Desuden er der 21.000 aktive danske sim-kort i USA, samt 10.000 aktive danske simkort i Østrig, som har været en af de afgørende smittekilder i forhold til Danmark.

Dermed er det mange tusind danskere, der nu skal hjælpes hjem efter skærpet rejsevejledning.

»Vi er i løbende og tæt dialog med rejse- og forsikringsbranchen, så vi sikrer os, at danskerne kommer hjem hurtigst muligt«.

Fredag klokken 17.00 vil Borgerservice mødes med repræsentanter for rejsebranchen for at sikre danskeres hjemrejse fra udlandet.

»Det udvikler sig meget hurtigt lige nu. Vi forsøger at få danskere hjem, inden det ikke kan lade sig gøre«, siger direktør for Borgerservice Erik Brøgger Rasmussen.

Ifølge ham så skelner rejse- og forsikringsbranchen ikke mellem rød og orange – i begge tilfælde vil man få hjælp til at komme hjem.

»Når vi ikke går i rød, så er det fordi, at rød betyder, at man skal hjem og i karantæne«.

Ole Kirchert Christensen fra flybranchemediet check-in.dk, der har fulgt den danske rejsebranche tæt gennem mange år, kalder udviklingen for »dramatisk«:

»Det her kommer til at gøre meget ondt på rejse- og luftfartsbranchen. Det er så indgribende, at der ubetinget skal følge en form for økonomisk hjælp fra regeringen med så stor og drastisk en beslutning. Fly- og rejseselskaber har ingen indtægter nu. Spørgsmålet er, hvor lang tid de kan drives videre uden indtægter. Det siger sig selv, at der ikke er nogen selskaber, der har en kapitalreserve så stor, at de kan klare den her situation uden økonomisk hjælpe fra regeringen. Jeg kan ikke se andre løsninger«.