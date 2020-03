100.000 danskere i udlandet: Sådan gør du, når du lander i Danmark

Automatisk oplæsning

Udenrigsministeriet anbefaler alle danskere at rejse hjem hurtigst muligt. Men hvordan er du stillet, når du kommer hjem fra din ferie? Hvem skal du kontakte? Og hvad må du, når du træder på dansk jord igen?

Disse spørgsmål vil mange hjemvendte danskere stå med, når de igen er tilbage i Danmark.

Derfor har Udenrigsministeriet og Sundhedsministeriet lavet en vejledende rejsevejledning til danskere, der i de kommende dage og uger kommer hjem fra udlandet.

Når du kommer hjem fra en rejse, er det vigtigt at følge anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Her opdateres der løbende om de hygiejnemæssige hensyn, du skal tage, når du kommer hjem.

Jævnlige håndvask, nys i ærmet, begrænset fysisk kontakt og holde afstand til ældre og kronisk syge. Undgå håndtryk, kys og kram og begrænse den fysiske kontakt til andre.

Herudover skal du være ekstra opmærksom på sygdomssymptomer.





Foto: Martin Lehmann

Røde og orange områder

Hvis du kommer hjem fra områder, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle rejser, det vil sige røde lande, SKAL du blive hjemme i 14 dage og undgå kontakt med omverdenen. Den opdaterede liste med røde områder og lande kan findes på Udenrigsminsteriets hjemmeside.

Kommer du hjem fra orange områder, skal du ligeledes, blive hjemme, hvis du kan . Hvis ikke anbefaler Sundhedsstyrelsen at du:

I særlig grad overholder Sundhedsstyrelsens råd for færden i det offentlige rum. Hyppig håndvask, viser hensyn ved nysen eller hosten, ekstra opmærksom på rengøring på arbejdspladsen, og holde afstand til mennesker i det offentlige rum.

Undlander tæt kontakt med personer i særlig risiko. Heriblandt ældre over 80 og personer med kronisk sygdom.

Orienterer dig om COVID-19 og hvilke symptomer, du skal være opmærksom på herunder feber og/eller tegn på luftvejsinfektion til og med 14 dage efter udrejse fra området.

Hvis du oplever tegn på sygdom inden for 14 dage efter din hjemkost, skal du tage kontakt til egen læge, vagtlæge eller akuttelefonen. Her er det vigtigt, at oplyse, at du har været i et område med smitte.

Foto: Martin Lehmann





I fald du får symptomer, når du er kommet hjem, skal du gøre følgende:

Isoler dig selv i hjemmet, minimer færden uden for hjemmet og kontakt med andre personer uden for din husstand.

Øget fokus på god håndhygiejne, også i hjemmet.

Daglig rengøring af toilet/bad og kommen samt rum, som du deler med andre i husstanden

Vask håndklæder. sengelinned og undertøj på minimum 80 grader og så vidt muligt vask tøj på minimum 60 grader.

Ved yderligere spørgsmål og tvivl kan du kontakte din arbejdsgiver eller læge.

Har du spørgsmål om ophold og rejse, kan du henvende dig til Udenrigsministeriets Globale Vagtcentral på 33 92 11 12 hele døgnet.