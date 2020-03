Opsigtsvækkende melding: Rejsebureauer skal stoppe med at refundere rejser

Automatisk oplæsning

Danske rejsebureauer skal stoppe med at refundere penge for rejser, der bliver aflyst på grund af coronavirusset.

Sådan lyder det fra Dansk Rejsebureau Forening. Den repræsenterer en lang række mindre rejseselskaber i Danmark.

»Det er en markant udmelding, men hvis ikke regeringen meget hurtigt kommer med en betragtelig økonomisk indsprøjtning til rejsebranchen, er det vores vurdering, at rejsebureaubranchen som helhed risikerer at gå konkurs«, siger direktør Lars Thykier i en pressemeddelelse.

Rejsebranchen har søndag haft møde i Erhvervsministeriet om situationen. Men det endte ifølge Lars Thykier uden resultat.

For at undgå at rejseselskaberne løber tør for penge, ser han ikke andre muligheder end at lade være med at refundere rejser, til der er en afklaring om en eventuel hjælpepakke fra regeringen.

Han peger på, at de danske rejsebureauer er ramt hårdt på to fronter. Dels er de ifølge lovgivningen pålagt at refundere for aflyste pakkerejser.

Derudover er salget af nye rejser på det seneste faldet over med 90 procent.

Desuden nævner han, at rejsebureauerne ikke får penge tilbage fra de flyselskaber og hoteller, hvor der allerede afregnet for længe siden.

