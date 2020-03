Bryder loven i desperation: Derfor nægter rejsebureauerne at betale penge tilbage til forbrugerne

Håber I, at forbrugerne vil væbne sig med tålmodighed, når det handler om at få deres penge igen?

»Helt klart. Forbrugerforståelse ja tak. Om det så er at vente lidt på at få refunderet pengene, eller om man tager imod et gavekort«.

Hos Forbrugerrådet Tænk, der repræsenterer forbrugerne, forstår man den svære situation, som rejsebranchen befinder sig i. Situationen bør dog ikke være grund til at slække på lovgivningen, mener vicedirektør Vagn Jelsøe.

»Det er et almindeligt princip, at hvis man ikke får den vare, man har betalt for, så skal man have pengene tilbage. Det er ikke vejen frem at begynde at slække på det«, siger han til ritzau.

Til det siger Lars Thykier:

»Det skal Forbrugerrådet sige. Men vi kan godt sætte tilbagebetalingerne på hold, indtil der er klarhed over, hvem der har ansvaret for at betale pengene tilbage. Især fordi de regler, der ligger til grund for kundekravene, aldrig var tænkt en situation som denne. Desuden vil det trods alt tage tid, før vi når frem til, at rejsebureauerne får bøder eller tilhold«.