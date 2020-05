SAS-ejer beder Danmark, Norge og Sverige om at gøre mere

Den tidligere chef for den danske hær, H. C. Mathiesen er på anklagebænken, tiltalt for at have hjulpet sin kærestes karriere på vej. Det er bare en i en stribe af møgsager, hvor nogle af de højst placerede chefer i det danske forsvar anklages for nepotisme. Men får vi et opgør med magtmisbrug og vennetjenester, hvis den tidligere generalmajor ender i fængsel?