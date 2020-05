Antallet af strandede danskere i udlandet er nu under 800

Siden midten af april er det lykkedes mange danskere at komme hjem fra udlandet. En del vil dog stadig gerne have hjælp til at vende hjem.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

En stor del af de mere end tusind danske borgere, der har været strandet i udlandet på grund af udbrud af coronavirus, er kommet hjem.

Mandag var der stadig 827 danske borgere, som gerne vil have hjælp af myndighederne, viste tal fra Udenrigsministeriets krisedatabase. Men tirsdag er tallet kommet under de 800.

»Vi er nået rigtig langt. De sidste vil få svært ved at komme hjem, men mange er heldigvis i trygge omgivelser hos familie og venner«, siger Erik Brøgger Rasmussen, der er direktør i Udenrigsministeriets Borgerservice.

Han opfordrer til, at danskerne undlader at rejse ud:

»Det vil være ufornuftigt at begynde at rejse igen på nuværende tidspunkt. Der er stadig smitte ude i verden. Den vil vi gerne undgå kommer til Danmark. Vi ønsker heller ikke at danskere strander igen«.

De personer, der står i krisedatabasen, har givet udtryk for, at de gerne vil have hjælp til at komme hjem, og de har udtømt andre muligheder for hjemrejse.

»Det er to måneder siden, at vi så at sige lukkede verden ned og opfordrede danskere til at komme hjem. Mange af dem, der nu står i vores krisedatabase er dels fastboende, og så er der en del, der har familie derude. Så det er ikke rygsækrejsende, der står på listen nu«, siger Erik Brøgger Rasmussen.

Mange er allerede hjulpet

Hovedparten af dem, der på nuværende tidspunkt ønsker hjælp, er strandet i Pakistan og Indien. Her befinder der sig henholdsvis 233 og 183. Andre opholder sig i lande som Argentina og Marokko. Det gælder for 17 og 80 personer. Men der er også mange, som allerede er blevet hjulpet hjem.

Siden midten af april er der lukket flere end 800 sager om strandede borgere. Enten fordi det er lykkedes at få dem hjem til Danmark, eller hvis borgeren har besluttet sig for at blive i landet.

De, der er tilbage, vil myndighederne ifølge Erik Brøgger Rasmussen forsøge at hjælpe alle danskere borgere, som har brug for hjælp.

Her fokuserer myndighederne først og fremmest på at hjælpe dem, der ikke har et fast holdepunkt i udlandet.

»Det indgår i vores kriterier, hvor presset du er for at komme hjem. Det er alt andet lige i vores vurderinger sikrere at være hos en familie, hvor man bor et sted, hvor man kender dem, og man kan sproget. Så kan man bedre klare sig bedre, end hvis man er i et land, hvor man ikke kender nogen og ikke kender sproget. Det er der, hvor vores fokus vil være«, siger han.

ritzau/tik