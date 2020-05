FN's generalsekretær for turisme: Europas turistindustri er den hårdest ramte i verden

FOR ABONNENTER

Coronakrisen rammer turistindustrien globalt, men Europa er hårdest ramt. Det skyldes, at Europa længe har været den førende region, når det gælder ankomster. Desuden modtager Europa flertallet af sine turister i sommermånederne, mens ankomsterne er mere spredt over året i andre regioner. Det oplyser generalsekretæren for FN’s turismeorganisation UNWTO, Zurab Pololikashvili, i et mail-interview med Politiken.​