Norwegian får godkendt statslån for flere milliarder kroner

Det norske luftfartsselskab Norwegian har gennemført sin store redningsplan. Dermed er selskabet nu blevet i stand til at få økonomisk hjælp fra den norske stat. Det oplyser Norwegian i en meddelelse til den norske fondsbørs.

Samlet har selskabet fået godkendt statslige lånegarantier for omkring tre milliarder norske kroner. Med lånegarantierne kan Norwegian låne penge af banker, samtidig med at den norske stat garanterer for lånet.

»Nu hvor vi får adgang til statens lånegarantier, så kan vi fortsætte med at udvikle selskabet«, siger Jacob Schram, administrerende direktør i Norwegian, i meddelelsen.

Med sin redningsplan har Norwegian styrket egenkapitalen markant. Det har der været behov for, før selskabet kunne se frem til hjælp fra den norske stat.

Egenkapitalen er blandt andet blevet styrket ved at sælge nye aktier. Dertil er virksomheder, der har haft penge til gode hos Norwegian, gået med til at konvertere gæld til aktier.

Det betyder samtidig, at Norwegians ejerstruktur er blevet væsentligt ændret. Fra at aktionærerne tidligere ejede alle aktier i Norwegian, ejer aktionærerne nu kun omkring fem procent. Resten ejes af obligationsejere og leasingselskaber, som er de virksomheder, der har haft penge til gode hos Norwegian.

En af de nye storaktionærer – en aktionær, der ejer mere end fem procent af aktierne – er BOC Aviation. Selskabet, der er ejet af den kinesiske stat, får en ejerandel på knapt 13 procent som følge af Norwegians redningsplan.

Voldsomt reduceret aktivitet

Ifølge Jacob Pedersen, der foruden at være aktieanalysechef i Sydbank også er tæt følger af luftfartsbranchen, har det været afgørende for Norwegian at få sin plan gennemført.

»Det er det, der sikrer selskabets overlevelse hen over det næste lille års tid«, siger Jacob Pedersen.

Allerede før coronakrisen var Norwegian klemt på økonomien. Det blev kun værre, da coronakrisen medførte et voldsomt fald i antallet af passagerer.

På grund af situationen har Norwegian været nødt til at reducere sin aktivitet i voldsom grad. I øjeblikket flyver selskabet kun indenrigsruter i Norge.

Selv om der nu er kommet flere penge i kassen, går der nok stadig noget tid, før Norwegian igen begynder at flyve i Danmark, siger Jacob Pedersen.

»Der er ingen tvivl om, at Norwegian hellere end gerne vil starte hurtigt op. Men problemet er, at man er indhyllet i tæt tåge. Man kan ikke se, hvornår passagererne vil begynde at flyve igen. Og det gør det meget svært at komme med et større trafikprogram. Derfor er der stor sandsynlighed for, at vi først kommer til at se Norwegian flyve i Danmark, når vi kigger ind i 2021«.

ritzau