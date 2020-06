Nyt håb for rejseglade danskere: Regeringen arbejder på at lempe rejsevejledninger

Udenrigsministeriet bekræfter nu, at der arbejdes på at løsne yderligere op for nogle af rejsevejledningerne allerede inden 31. august.

Ifølge en mail fra Udenrigsministeriet til avisen B.T. arbejder regeringen på en ny model for rejsevejledninger, der vil give mulighed for mere udrejse – og det før den ellers udmeldte dato 31. august.

»Regeringen arbejder på at finde en ny model for rejsevejledningerne, så danskerne kan rejse frit igen så hurtigt som muligt og gerne inden den 31. august«, skriver Udenrigsministeriet til B.T.

Samme melding lød fra Udenrigsminister Jeppe Kofoed (S) i programmet ’Spørg Borgen’ på DR1 torsdag aften.

»Rejsevejledningen er sat til 31. august. Men det er vigtig at sige, at vi løbende tager bestik af situationen. Der er ikke noget, jeg hellere vil end at åbne op før. Vi arbejder også konkret på modeller, som ser på, om vi kan åbne op før«, lød det.

Ministeren ville dog hverken sætte dato eller navne på hvilke lande, som der eventuelt ville blive åbnet for rejser til inden den 31. august. Men der arbejdes i hvert fald på at åbne for flere lande i Norden.

»Vi har dialog med blandt andet Sverige og Finland og selvfølgelig også med andre europæiske lande om, hvordan vi kan åbne op på en forsvarlig måde«, sagde Jeppe Kofoed.

Tyskland, Island og Norge blev gjort gule

Rejsevejledningen til hele verden blev strammet voldsomt tidligere i år, da coronavirus gjorde, at al udrejse blev frarådet.

Det skete, både for at der ikke skal bringes smitte tilbage til Danmark, men også fordi andre lande hurtigt kan indføre restriktioner, der gør det endog meget svært at komme hjem.

I slutningen af maj – da også de danske grænser blev delvist åbnet – sagde udenrigsminister Jeppe Kofod (S), at rejsevejledningen for hovedparten af verden vil blive fastholdt til 31. august. Men i samme ombæring blev de tre lande Tyskland, Norge og Island gjort ’gule’.

»Vi fraråder nu ikke længere ferierejser til Tyskland, Norge og Island. Vi beder dog folk om at undgå storbyer«, sagde udenrigsministeren på et pressemøde og frarådede at opholde sig i storbyer med mere end 750.000 indbyggere.

Hvis danskere vælger at rejse til lande, der fortsat er markeret som ’orange’, dvs. at Udenrigsministeriet fraråder alle ikkenødvendige rejser til landet, så skal man kontakte sit forsikringsselskab inden afrejse og være helt klar over, om og hvordan man er dækket, hvis man skulle komme ud for en ulykke eller blive smittet med corona og havde brug for hjemtransport.

Det anbefales også at vende det med ens arbejdsgivere, da flere arbejdsgiverorganisationer har meldt ud, at medarbejdere som rejser til orange lande skal gå 14 dage i karantæne ved hjemkomst og selv betale for de manglende arbejdsdage.

