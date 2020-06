Analytiker: Stor redningskrans redder styrtblødende SAS Dansk og svensk regering har givet tilsagn om at støtte SAS' redningsplan, der skal sikre ni milliarder.

Flyselskabet SAS er hårdt presset af coronakrisen og vil hente ni milliarder kroner i frisk kapital.

Den svenske og danske regering er de største aktionærer og har begge givet tilsagn om at støtte SAS, hvilket sikrer, at flyselskabet kan klare sig gennem krisen.

Det vurderer aktieanalysechef Jacob Pedersen fra Sydbank, efter at SAS mandag har fremlagt redningsplanen.

»SAS styrtbløder penge i øjeblikket, fordi flyene holder på jorden, og de tab, som SAS oparbejder i øjeblikket, skaber gæld, som selskabet ikke kan leve med i fremtiden. Derfor er der brug for nye penge«, siger Jacob Pedersen.

»Tilsagnet fra Sverige og Danmark sætter to streger under, at SAS er reddet, fordi der er spændt et sikkerhedsnet ud under selskabet«, siger Jacob Pedersen.

Den svenske regering vil foreslå Riksdagen - Sveriges Folketing - at støtte med 3,5 milliarder.

I Folketinget er der indgået en aftale om at bidrage til redningsplanen, men der er ikke sat beløb på.

I det seneste regnskab - perioden februar til april - tabte SAS omkring 2,5 milliarder kroner.

Lange udsigter til at tjene penge igen

Jacob Pedersen havde selv spået, at SAS ville få brug for at hente omkring syv milliarder kroner, men er ikke overrasket over, at beløbet er lidt højere.

»Hvis SAS skal igennem 2021 og 2022, hvor luftfartsbranchen også er i krise, så er der nu penge til at komme igennem en meget svær situation«.

»Der er lange udsigter til at tjene penge igen, og derfor vælger man at lave en så stor kapitaludvidelse«, siger Jacob Pedersen.

Den danske og svenske regering har krævet, at nogle af SAS' kreditorer også bliver en del af redningsplanen.

Det gælder blandt andet ejere af SAS' virksomhedsobligationer, som har lånt penge til flyselskabet.

Der udestår nu yderligere forhandlinger med den danske og svenske regering samt kreditorer.

SAS forventer at fremlægge flere detaljer om planen i slutningen af juni.

