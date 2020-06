SAS og Norwegian skylder kunder milliarder for aflyste rejser

Automatisk oplæsning

Luftfartsselskaberne SAS og Norwegian skylder sine kunder over hele verden op mod syv milliarder kroner for rejser, der ikke kan gennemføres grundet coronaviruspandemien. Det skriver det norske nyhedsbureau NTB.

SAS refunderer aflyste rejser i marts i juni, mens planlagte rejser i april og maj, vil blive refunderet til efteråret, skriver det norske medie Bergens Tidende.

SAS har solgt rejser for omkring 4,6 milliarder kroner, der ikke bliver til noget, mens tallet for Norwegian vurderes at være mellem 1,5 og 2,5 milliarder kroner, skriver NTB.

Selv om SAS skylder sine kunder mere, end virksomheden har på kontoen, forsikrer pressechef John Eckhoff om, at kunderne vil modtage en refusion, ’hvis de ønsker det’.

Han påpeger, at SAS i Sverige og Danmark har fået et statsligt bidrag på mere end to milliarder kroner, og at de arbejder på at skaffe flere penge.

Presseansvarlig hos Norwegian Andreas Hjørnholm skriver i en mail til Bergens Tidende, at luftfartsselskabet ikke ønsker at oplyse det præcise beløb, for hvad virksomheden skylder sine kunder.

Han ønsker ligeledes ikke at kommentere det estimerede beløb på mellem 1,5 og 2,5 milliarder kroner.

Hjørnholm beklager den lange ventetid på refusioner men forsikrer, at de, der ønsker refusion »og har ret til det, får den«, skriver Bergens Tidende.

Klar udmelding

Formand for Forbrugerrådet Tænk, Anja Philip, synes, det er utroligt utilfredsstillende for forbrugerne og efterspørger en klar udmelding fra luftfartsselskabet:

»Egentlig har vi jo ret til at få pengene inden for en uge, så forbrugerne har udvist stor tålmodighed. Nu har vi brug for at vide, hvornår vi kan regne med at se vores egne penge på vores konto igen«, lyder det fra Anja Philip.

Udbruddet af coronavirus har kastet luftfartsbranchen ud i et stormvejr, da flyene har måttet blive på jorden på grund af rejserestriktioner.

Ifølge Sille Beck-Hansen, dansk pressechef for SAS, hænger udsigterne sammen med rigtig mange henvendelser - og at de skal behandles manuelt.

»Det tager enormt lang tid – og vi har haft hjemsendt stort set alle vores medarbejdere. Nu har vi så fordoblet ressourcerne, der sidder med de her sager«, siger hun.

Forbrugerne har dog allerede accepteret en meget lang tilbagebetalingstid, mener Anja Philip fra Forbruger Tænk:

»Vi kan mærke fra mange af dem, der henvender sig til os, at den tålmodighed er ved at være brugt op«, siger hun og hæfter sig ved, at det er blevet præciseret fra EU-Kommissionen og den danske transportminister, at pengene skal retur inden for en rimelig tid.

Rådet fra Anja Philip er, at forbrugerne skal skrive til flyselskaberne, hvis de vil have deres penge tilbage.

»Hvis der fortsat ikke kommer noget ud af det, så kan man klage til Trafikstyrelsen, men ventetiden der er selvfølgelig også lang«, siger hun.

Hos SAS forstår man godt, at kunderne er frustrerede over den meget beklagelige situation.

»Vi forstår den frustration, det giver hos vores kunder, og vi beder om tålmodighed i denne ekstraordinære situation. Det vi kan sige, er, at folk skal føle sig trygge ved, at vi nok skal udbetale pengene, hvis de har krav på dem«, siger Sille Beck-Hansen.

