Flyselskaber genåbner ruter fra Danmark: Tror på at rejsende vil trodse rejsevejledninger

Det norske lavprisselskab Norwegian har onsdag oplyst, at de fra juli vil flyve til flere europæiske storbyer samt klassiske feriedestinationer i Sydeuropa. Det på trods af, at både det danske og norske udenrigsministerium fortsat fraråder alle ikkenødvendige rejser til alle andre lande end Danmark, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Tyskland. Nordmændenes rejsevejledning gælder frem til den 20. august, mens danskernes indtil videre løber indtil 31. august.

Men Norwegians topchef, Jacob Schram, tror alligevel, at der vil være kunder til de ruter, der genåbner i juli.

»På baggrund af de bookinger, som vi allerede har, så tror jeg, at vi vil se en del aktivitet. Hvis man sammenligner med andre virusser, ser man i høj grad, at rejseaktiviteten stiger bagefter, fordi folk har været fanget i så lang tid«, siger han til Ritzau Finans.

»Særligt nu hvor det er sommer. Det er ikke koldt og mørkt. Det er varmt, og folk ønsker at føle, at de lever igen. Når samfundet åbner, og når sikkerhedsforanstaltningerne for rejser er gode, så tror jeg, at man vil se folk rejse ud igen«.

Tror du, at folk vil være villige til at trodse rejsevejledningerne?

»Det tror jeg. Særligt fordi, det er ikke ulovligt. Vi følger tæt, hvornår det er ulovligt og lovligt. Nu er det ikke ulovligt. Så selv om det er vejledningen, tror jeg, at folk vil tage deres forholdsregler, og jeg tror, at de vil rejse ud. Og det kan vi se i vores bookinger«, siger Jacob Schram til Ritzau Finans.

Norwegian-chefens udtalelser stemmer ikke overens med en meningsmåling blandt 1.064 respondenter, som Megafon har lavet for Politiken. Her svarer kun 3 procent ja til, at de denne sommer vil rejse udenlands lige meget, hvad Udenrigsministeriets rejsevejledninger siger.

Tror på lempelser i rejsevejledning

Flemming Lundberg Poulsen, der driver branchesitet FinalCall.travel og følger luftfartsbranchen tæt, mener ikke, at flyselskaberne nødvendigvis satser på, at danskerne vil snige sig uden om rejsevejledningerne. Derimod handler det formentlig mere om politik.

»Selskaberne har nok set nogle politiske indikationer om, at der bliver åbnet for rejser til Europa igen inden længe«, lyder det.

Samtidig fastslår Flemming Lundberg Poulsen, at der med flyselskabernes udmelding om rutegenåbninger – 35 for SAS’s vedkommende og 18 for Norwegian – er tale om forsigtige skridt.

»Vi skal lægge mærke til, at det lyder af mange ruter, men der er tale om meget får frekvenser (afgange, red.). Så det her handler også om for flyselskaberne at stikke en finger i jorden for at teste efterspørgslen og så efterfølgende skalere op på antallet af afgange«, siger Flemming Lundberg Poulsen, der anerkender, at der kan være en risiko for, at selskaberne kommer til at flyve med tomme fly.

»Men med meget få frekvenser er den økonomiske risiko ikke så lille. Havde det været fuldt program med eksempelvis 50 ugentlige afgange til Malaga, så havde det været en katastrofe, hvis flyene kun var 10 procent fyldt op«.

Flemming Lundberg Poulsen forklarer, at flyselskaber normalt har en indkøringsfase i forhold til salg med annoncekampagner og kunder, der skal have tid til at finde ud af, hvornår de vil rejse, og finde overnatning og den slags.

»Man siger, at det mindst kræver 14 dage og det passer meget godt med, at man har meldt ud, at man flyver igen fra 1. juli. Hvis de begyndte at flyve i dag, ville de flyve med tomme fly i 14 dage«, siger Flemming Lundberg Poulsen.

Op til den enkelte

Også SAS har meldt ud, at de genåbner en række flyvninger, 35 til Europa samt tre til USA, fra 1. juli – selv om rejsevejledningerne fraråder ikkenødvendige rejser.