Nu kan du snart rejse rundt i store dele af Europa

Regeringen har netop præsenteret en model, der skal bruges til at lave rejsevejledninger et godt stykke ud i fremtiden.

Automatisk oplæsning

Den danske befolkning kan formentlig inden længe rejse rundt i store dele af Europa.

Fra 27. juni er det en ny model, der skal afgøre, hvilke grænser der kan åbne. Hvis smittetallene ser ud, som de gør i øjeblikket, vil modellen betyde, at det kun er Portugal og dele af Sverige, der er såkaldte karantænelande.

For at være åbent skal et land have under 20 smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Når et land først er åbent, vil det kritiske niveau for, hvornår et land ændrer status til karantæneland være ved 30 smittede pr. 100.000 indbyggere. Derudover vil der være krav til, hvordan landene tester. Den nye model gælder lande i EU samt Storbritannien.

25. juni vil myndighederne lægge en liste frem over, hvilke lande der er åbne, og hvilke der er lukkede. Hvorvidt det til den tid også kun vil være Portugal og Sverige, der er karantænelande, afhænger altså af smitteudviklingen i de lande. Statens Serum Institut vil ugentligt udarbejde en tabel med lande, der klassificeres som henholdsvis åbne eller karantænelande.

Hvis et land er åbent, vil det både betyde, at danske turister kan rejse dertil, men også at det pågældende lands borgere kan komme ind i Danmark.

Særlig model for de nordiske lande

For de nordiske lande kommer til at gælde en særlig ordning. Hvis et nordisk land ikke opfylder kriterierne for, hvornår det kan være åbent, vil modellen i stedet skelne mellem smittetallene i forskellige regioner i landet.

Dog kan personer, der bor i Slesvig-Holsten eller Skåne, Halland eller Blekinge komme ind i Danmark, selvom deres region skulle være i karantæne. Det kræver dog, at de fremviser en negativ coronatest. Bor man i en af de regioner, skal man heller ikke kunne dokumentere, at man har booket seks overnatninger i Danmark, som det fortsat vil gælde for andre turister.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) har netop på et møde i Udenrigspolitisk Nævn orienteret Folketinget om den nye model.

»Vi forstår godt, at der er et stort ønske om afklaring i forhold til at rejse. Derfor har vi i dag præsenteret en model, som bygger på objektive kriterier fra sundhedsmyndighederne. Det betyder, at man automatisk kan åbne op eller lukke, alt efter om landene lever op til kriterierne«, siger Jeppe Kofod efter mødet.

I øjeblikket er det kun Tyskland, Island og Norge, som Danmark vil modtage turister fra, og som myndighederne ikke fraråder ikkenødvendige rejser til. Det har mødt kritik fra en række politiske partier, der har ment, at den danske regering har været for restriktiv, når det gælder grænser og rejsevejledninger.

