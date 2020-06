DSB melder udsolgt: 50.000 rejsepas er afsat på få dage Minister glæder sig over den store interesse for at købe et rejsepas, der giver fri rejse i otte dage.

Fredag morgen melder DSB udsolgt af 50.000 rejsepas, der blev sat til salg tirsdag.

Det oplyser DSB.

Rejsepassene koster 299 kroner og giver otte sammenhængende dages rejse i hele Danmark med metro, bus, tog og letbane. Rejsepassende gælder i perioden fra 27. juni til 9. august.

Interessen har været stor for rejsepassene, og det glæder transportminister Benny Engelbrecht (S).

»De er jo gået som varmt brød«.

»Jeg synes, det er utrolig positivt, at danskerne har taget så godt imod muligheden for at holde ferien i Danmark og gøre brug af den kollektive trafik«, siger han.

Allerede mandag aften glødede telefonerne hos DSB fra interesserede danskere, der ville sikre sig en billet.

Salget gik dog først i gang tirsdag morgen klokken 06.00, og på den første dag blev over halvdelen af de udbudte rejsepas solgt.

Rejsepassene er en del af en sommerpakke, hvor der blev afsat 700 millioner kroner til at styrke turisme og aktivitet i Danmark over sommeren.

Benny Engelbrecht anerkender, at efterspørgslen efter rejsepas tilsiger, at man godt kunne have sat flere end 50.000 styks til salg.

Det var også regeringens ambition, fortæller han. Man gik ind til forhandlingerne med en ambition om at sætte 100.000 rejseplads til salg, men indgik altså et kompromis.

»Jeg er bare glad for, at de rejsepas, der bliver udbudt, også bliver anvendt. Og jeg håber, at rigtig mange danskere får spændende oplevelser og kommer ud og ser forskellige dele af Danmark«, siger han.

Det er ikke det eneste tiltag, som er sat i søen for at få danskerne til at rejse indenrigs i løbet af sommeren.

Også en million orangebilletter er sat til salg. Det er en slags billetter, der er billigere end normalt.

»Så har man ikke nået at få et rejsepas, kan man stadig købe en af dem, siger Benny Engelbrecht.

