Spørg Borgerservice: Klokken 15 kan du få svar på spørgsmål om dine ferieplaner

Ingen ejer himmelrummet over os. Og ingen må eje det ifølge internationale regler. Til gengæld er der ikke regler for særligt meget andet derude - en lovløshed, der har banet vejen for Elon Musks satellitprojekt, som på udvalgte dage kan ses på nattehimlen. Men projektet vækker bekymring hos rumeksperter. For hvem skal sætte grænser for rigmænd og nationer i det nye rumkapløb?