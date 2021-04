Nedbrændt, sønderbombet og forladt: Isbjørnenes by har rejst sig igen og igen

Fiskerbådenes farverige skrog genspejles i havneløbets dybblå vand. Langs kajen funkler moderne bygninger i glas og stål, og ude på fjorden nærmer en af Hurtigrutens både sig og vil snart lægge til kaj.

Uanset om man ankommer til lands eller til vands, vil man opleve, at Hammerfest stråler hvid og moderne med havnen som det altoverskyggende omdrejningspunkt. Faktisk er kun en enkelt bygning (et gravkapel) i byen mere end 80 år gammel, hvilket skyldes den blanding af krigslist og koldblodig hævntørst, der lagde Hammerfest i ruiner i 1944 efter godt fire års tysk besættelse.

Skæbnen har i det hele taget ikke altid været lige nådig ved den nordnorske havneby, der blev grundlagt for over 400 år siden. Under Napoleonskrigene led en del af indbyggerne sultedøden, fordi briternes blokade gjorde det umuligt at få forsyninger frem, og i 1890 brændte store dele af Hammerfest ned til grunden.

Det er dog de dystre begivenheder i efteråret 1944, der trækker de dybeste spor, og som udgør grundfortællingen om det moderne Hammerfest. I sommeren 1940 erobrede tyskerne Nordnorge, og Hammerfest var blandt de vigtigste lokaliteter at få besat – af flere grunde. Byen har en af verdens nordligste havne, og havde det ikke været for Golfstrømmen, ville sejlads ud og ind være umulig om vinteren. Men Hammerfest er isfri året rundt, og for Hitler var byen en vigtig brik i kampen om Ishavet og Arktis.