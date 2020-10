Hvis du også altid har drømt om at sove i et trætophus, så tag til dette svenske 'Pusterum'

SVERIGE Stockholm Falköping

Fakta

Trädhushotell Islanna

Det er nemmest at køre i egen bil til Trädhushotell Islanna. Fra København er der godt 410 kilometer til Falköping, der er den nærmeste store by. Du kan også køre med tog, hvilket tager cirka 5 timer og 30 minutter fra København, hvis det er den hurtige afgang over Göteborg med kun et enkelt skift.

Som udgangspunkt er der plads til to personer i ’Andrum’, men der kan redes op til i alt fire. Det skal man dog betale ekstra for. I huset er der køleskab og vaskefad. Neden for hytten er der udedas. Der er ikke badefaciliteter.

Prisen for overnatning for to personer inklusive velkomstdrik, eftermiddagskaffe og kage samt morgenmad er 1.855 danske kroner.

Læs mere på islanna.com

Udenrigsministeriet fraråder p.t. (ved redaktionens deadline, fredag kl. 13) rejser til otte regioner i Sverige, men ikke til Vestre Götaland, hvor Trädhushotell Islanna ligger.

Men coronasituationen udvikler sig hele tiden. Derfor er det vigtigt, at du holder dig orienteret via Udenrigsministeriets hjemmeside samt følger de lokale myndigheders anvisninger under rejsen.

Læs om coronarestriktioner i Sverige på

www.um.dk





