Bjerge, blød sandstrand og et vildt hav gør ukendt norsk bugt til et trækplaster

»Jamen sådan er vejret altid her i september. I kan sagtens surfe alligevel«. Calle Magnusson griner, mens regnen drypper fra hætten på min regnjakke og triller ned langs mine kinder. Mine tæer er ubevægelige, og fleecetrøjen under regnjakken forsøger forgæves at varme min krop.

»Så vejret er ikke lidt for vildt i dag«, spørger jeg skeptisk og mærker den massive regn med hånden.

»Nej, nej. I får jo en tyk våddragt, sko og hætte på«, smiler han fortrøstningsfuld. Calle Magnusson leder surfcampen Lapoint i Hoddevik, der ligger på halvøen Stadlandet på den norske vestkyst.

»Hvis vejret er godt, er der ingen bølger. Er det som i dag, har vi bølger. Sådan er det her«, forklarer Calle, der selv har boet i landsbyen i otte år.

Jeg kan ikke tænke på noget mere uoverskueligt end at smide tøjet for at hoppe i en skurkold våddragt og hive en stram hætte over hovedet, mens regnen siler ned. Min medrejsende er heller ikke lige til at overbevise.