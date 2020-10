Wales beder turister skrubbe af

Fra klokken 17 i morgen lukker alle hoteller og andre overnatningssteder i Wales for turister og anmoder gæsterne om at forlade deres etablissement. Besøgende fra udlandet opfordres til at rejse hjem, og alle ikkenødvendige rejser, heriblandt ferierejser, er forbudt indtil 9. november.

Wales er igen hårdt ramt af coronavirus, og sundhedsvæsenet er udsat for et hårdt pres. Derfor lukkes landet næsten fuldstændig ned i de kommende to uger, skriver rejsehjemmesiden TravelMole.

De fleste forretninger skal lukke, og alle, der kan, skal arbejde hjemmefra, oplyser den walisiske førsteminister Mark Drakeford ifølge Sky News:

Foto: Geoff Caddick/Ritzau Scanpix Fra på fredag lukker alle ikkeessentielle butikker i Wales foreløbig i to uger.

Fra på fredag lukker alle ikkeessentielle butikker i Wales foreløbig i to uger. Foto: Geoff Caddick/Ritzau Scanpix

»Vi bliver nødt til at reagere hurtigt og omfattende for at opnå den virkning, som vi har brug for. Alle i Wales skal blive hjemme. Hvis ikke vi handler nu, vil udviklingen fortsætte med at accelerere. Vores intensive afdelinger er allerede fyldte. Nedlukningen skal være et kort og præcist chok«.

Folk må ikke mødes

Den walisiske nedlukning minder meget om den, landet indførte i foråret. Blandt elementerne er:

Alle ikkenødvendige detailforretninger, frisører, caféer, barer, restauranter og anden serviceindustri skal lukke.

Når det er muligt, skal folk arbejde hjemmefra.

Man må ikke besøge folk fra andre husstande eller mødes med dem hverken inden- eller udendørs. Voksne, der bor alene, og enlige forældre må dog mødes med én anden husstand for at få støtte.

Kirker, moskéer og andre religiøse samlingssteder holdes lukket. Undtaget er bryllupper og begravelser.

Børnehaver og skoler holdes fortsat åbent.

Kun bevæge sig fem kilometer

Mange andre byer og områder i Storbritannien er også endnu en gang hårdt ramt af corona og får indført restriktioner af forskellig art.

Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix I republikken Irland må indbyggerne, som denne kvinde i byen Galway, maks. bevæge sig fem kilometer væk fra deres hjem.

I republikken Irland må indbyggerne, som denne kvinde i byen Galway, maks. bevæge sig fem kilometer væk fra deres hjem. Foto: Clodagh Kilcoyne/Ritzau Scanpix

Hos naboerne på den anden side af Det Irske Hav står det også slemt til. Republikken Irland er nemlig ligeledes hårdt ramt af coronaen, og regeringen i Dublin har indført nogle af de strengeste restriktioner i Europa.

Pubber og ikke essentielle butikker skal lukke og restauranter omlægge forretningsmodellen, skriver Ritzau, og irerne må ikke rejse længere væk hjemmefra end fem kilometer.

Taoiseach, eller premierminister, Micheál Martin har udtalt, at Irland er rykket til det højeste restriktionsniveau i landet, niveau 5:

Foto: Paul Faith/Ritzau Scanpix Gæsterne på Bittles Bar i den nordirske hovedstad, Belfast, var ikke specielt glade for at forlade etablissementet, da politiet meddelte, at det var slut med at gå på pub og restaurant de næste fire uger.

Gæsterne på Bittles Bar i den nordirske hovedstad, Belfast, var ikke specielt glade for at forlade etablissementet, da politiet meddelte, at det var slut med at gå på pub og restaurant de næste fire uger. Foto: Paul Faith/Ritzau Scanpix

»I forsøget på at holde virusset nede har vi allerede indført det, der sandsynligvis er Europas strengeste kur«.

I den nordlige del af den grønne står det mindst lige så slemt til. I Nordirland, som er et selvstyrende område under Storbritannien, har skolerne været lukket i to uger og restauranterne i fire, mens de fleste butikker stadig holder åbent.