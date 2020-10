Restriktioner får rederi til at indstille sejladser til Sverige

Automatisk oplæsning

Rederiet Sundbusserne har besluttet midlertidigt at indstille sejladserne mellem Helsingør og Helsingborg.

Årsagen er, at der indført rejserestriktioner for indrejsende fra tre af de regioner tættest på Danmark - Skåne, Blekinge og Halland.

Det betyder, at indrejsende enten skal fremvise en gyldig grund til indrejse eller fremvise en negativ coronatest. Det oplyser rederiet på Facebook.

»Vi har besluttet midlertidigt at suspendere trafikken mellem Helsingør og Helsingborg. De nye rejsebegrænsninger i Danmark – for blandt andet Skåne – vil få store konsekvenser for rederiet«, lyder det fra rederiet.

De nye restriktioner skyldes stigende smitte i Skåne, Blekinge og Halland. Den stigende smitte betyder, at de danske myndigheder både fraråder rejser til regionerne for danskere og samtidig har lagt restriktioner på indrejse.

De nye restriktioner er trådt i kraft, fordi smitten i de tre regioner har overskredet 30 nye smittetilfælde om ugen per 100.000 indbyggere.

Det er den grænse for smitte, som de danske myndigheder har vedtaget for at have en åben rejsevejledning og samtidig ikke have krav til indrejse.

Intensiveret grænsekontrol

Lørdag lød det fra Rigspolitiet, at man intensiveret grænsekontrollen - herunder ved færgelejer. Det betyder flere stikprøver.

»Formålet er jo at minimere risikoen for, at der kommer smitte ind«, sagde chefpolitiinspektør Peter Ekebjærg.

»Efterhånden som flere og flere lande bliver karantænelande, og smitten stiger rundt om i verden, så intensiverer vi overvågningen på grænsen for at hindre spredning af smitte«, sagde han lørdag.

Sundbusserne har siden 1958 sejlet passagerer mellem Helsingør og Helsingborg og været en konkurrent til de færger, der også har køretøjer om bord.

Det er fortsat muligt at sejle mellem Helsingør og Helsingborg med rederiet ForSea.

