200 lufthavne i Europa risikerer at gå nedenom og hjem

Næsten 200 lufthavne i Europa vil i de kommende måneder risikerer at blive insolvente, hvis ikke der inden nytår kommer flere passagerer.

Det skriver ACI Europe, der repræsenterer lufthavnene.

Organisationen skønner, at 193 lufthavne under coronakrisen er endt som ’risiko-lufthavne’.

De bidrager samlet med aktiviteter, der skaber 277.000 arbejdspladser og en omsætning på 12,4 milliarder euro (92 milliarder kroner), fremgår det af ACI Europe.

De lufthavne, der er i farezonen, er overvejende mindre regionale flyvepladser med hver færre end fem millioner passagerer om året.

Gæld på 16 milliarder euro

Store lufthavne taber også penge i en fart, der på længere sigt ikke er holdbar. De 20 største lufthavne i Europa har oparbejdet en gæld på 16 milliarder euro. Det svarer til næsten 60 procent af de indtægter, som de har i et normalt år, siger ACI.

I alt havde lufthavnene i Europa 73 procent færre passagerer i september end i samme måned sidste år.

»Tallene, der publiceres i dag, tegner et dramatisk mørkt billede. Otte måneder inde i krisen brænder alle Europas lufthavne deres kontanter af for at holde sig åbne, med indtægter der langt fra kan dække omkostningerne af deres operationer, for slet ikke at ale om der kapitalomkostninger«, siger ACI Europes generaldirektør, Olivier Jankovec.

Der er 740 lufthavne i Europa. ACI Europe taler på vegne af over 500.

ritzau