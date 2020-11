Väster-hvad-for-noget? Her er de ukendte svenske regioner, der er de eneste to steder i verden, du stadig må rejse til

Det er ikke hippe Stockholm, Smålands ødegårde, den klassiske skisportsdestination eller det nordlige Laplands rå vildmark.

De to svenske regioner – eller len – Västerbotten og Västernorrland er stort set ukendt land for de fleste danske sverigesfarere. Men nu er de to len de sidste åbne, såkaldt gule, rejsedestinationer i verden for danske rejsende, hvis man altså følger Udenrigsministeriets farvekoder, hvor den orange farve fraråder alle ikkenødvendige rejser, mens den gule kun maner til forsigtighed på rejsen. I hvert fald indtil klokken 16.00 i dag, hvor Udenrigsministeriet igen kan ændre rejsevejledninger ...

Så måske er det nu, de mest rejselystne kan få et eventyr ud af at besøge Sveriges næstnordligste område, Västerbotten, der ligger 14 timers rejse fra København, og hvis areal er større end hele Danmark. Eller det lidt sydligere Västernorrland, godt 10 timers kørsel væk.