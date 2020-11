Danskere flyver fortsat ud i verden: Steen og Birthe tog til Tanzania. Familien Gravenslund tog til Costa Rica. Og Maja og Stefan tog til Portugal

Safarituren til Tanzanias nationalparker fra 22. september til 7. oktober i år havde allerede været planlagt i næsten et år, da Danmark i marts blev ramt af covid-19. Så ægteparret Steen og Birthe Christensen fik noget at tænke over, da verden begyndte at lukke ned.

»Vi havde håbet på, at Udenrigsministeriet ville ændre deres rejsevejledning, men det skete ikke. Så skulle vi overveje, om vi skulle droppe det helt eller tage af sted. Vi er begge pensionister, så vi undersøgte sagen og så på hinanden og sagde: Vi gør det«, fortæller parret fra hjemmet i Aabenraa.

Rejsebureauet hjalp med at afklare, hvor meget coronasmitte der var i landet, og hvilke restriktioner de ville møde undervejs. Parret tog en test, fik et coronapas og rejste med mundbind hele den lange flyvetur.