Mens du ikke må rejse: Her er 10 rejsebøger, der får dig til at drømme om en coronafri verden

Hvis du bare er en lille smule interesseret i togrejse, i den rytmiske gungren gennem landskabet, i nostalgien og historien, bør du holde dig fra Paul Theroux’ rejselitteratursklassiker, ’Den store jernbanebasar – med tog gennem Asien’. For efter endt læsning er det slut med bare at være »en lille smule interesseret«, du risikerer at være blevet smittet med decideret toggalskab. Bogen skildrer levende forfatterens rejse i 1973 fra Victoria Station i London gennem Europa til Iran, Afghanistan, Indien, Thailand, Vietnam og Japan og tilbage igen. Undervejs kører Paul Theroux med legendariske tog som Orientekspressen, Khyber Pass Local, Golden Arrow, Mandalay-ekspressen og Den Transsibiriske Jernbane.

Sune Højrup Bencke

Da jeg første gang kørte USA tyndt i en gammel spand i 1978 sammen med to kammerater, en dansk og en canadisk, og troede, at jeg var hippie, var det med eventyreren og rejsebogsforfatteren Hakon Mielches ’USA øst’ og ’USA vest’ fra 1977 i rygsækken. Med hustruen Susanne som chauffør kørte parret 25.000 kilometer på 84 dage, hvoraf 32 var hvile- og slappe-af-dage. Bøgerne er fra en tid, da sjælen fulgte med på rejsen, og selv om der er gået over 40 år siden udgivelsen, kan bøgerne fortsat bruges både i bilen og lænestolen.

Poul Husted

Den amerikanskfødte journalist, lektor i engelsk og forfatter Bill Bryson har skrevet et hav af rejsebøger. Både fra sit fødeland USA, blandt andet ’The Lost Continent: Travels on Small-Town America’, sit andet hjemland England med bøgerne ’Notes from a Small Island’ og ’Notes from a Big Country’, og fra Australien ’In a Sunburned Country’. Jeg har læst flere af dem, mens tårerne løb ned ad kinderne på mig af grin. En af de sjoveste er ’A Walk in the Woods: Rediscovering America on the Appalachian Trail’, hvor Bill Bryson vandrer ned gennem bjergkæden på den amerikanske østkyst med sin gode – men dog noget umage ven – Katz. Bogen blev i øvrigt senere filmatiseret med Robert Redford som Bill Bryson og Nick Nolte som Katz.

Tina Krongaard