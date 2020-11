Københavns Lufthavn lukker 24 gates på grund af mindre trafik

Fra onsdag i næste uge bliver der midlertidigt lukket for omkring 40 procent af terminalområdet i Københavns Lufthavn.

Det sker for at tilpasse omkostningerne til den mindre trafik, som coronakrisen er skyld i. Det oplyser lufthavnen i en pressemeddelelse.

»Vi kan spare lidt på for eksempel strøm, rengøring, vedligehold og patruljering«, siger Christian Poulsen, driftsdirektør i Københavns Lufthavn, i pressemeddelelsen.

»Hver en krone vi kan spare, er helt afgørende i en tid, hvor lufthavnen har mistet stort set alle indtægter, og vi må låne et større tocifret beløb hver måned for at holde åbent«.

Nedlukningen af de i alt 24 gates vil vare året ud og også i hele 2021.

Der vil dog være mulighed for at kunne genåbne i løbet af to måneder, hvis antallet af passagerer stiger så meget, at behovet for mere plads skulle melde sig.

ritzau