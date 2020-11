Københavns Lufthavn låner tocifret millionbeløb hver måned

Sommeren bød for en kort stund på en smule optimisme i Københavns Lufthavn. Men opblusningen af corona i efteråret har atter lagt en stor dæmper på flytrafikken.

I oktober gik der lidt flere end 394.000 passagerer gennem terminalerne. Det svarer til et fald på 85,5 procent fra den samme måned sidst år. Det skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Krisen sender hver måned lufthavnen en tur i banken. Det siger kommerciel direktør i Københavns Lufthavn Peter Krogsgaard i en kommentar.

»I Københavns Lufthavn må vi låne et større tocifret millionbeløb hver måned for at holde åbent for den smule passagertrafik, der er tilbage - og for den nødvendige luftfragt«, siger han.

Ifølge aktieanalysechef hos Sydbank Jacob Pedersen er situationen en katastrofe, der er ved at udvikle sig til en endnu større katastrofe.

Alligevel er der til trods for de store lån i banken ikke fare for en konkurs i lufthavnen, vurderer han.

»Københavns Lufthavn er heldigvis blandt andet ejet af den danske stat og ATP. Det gør, at man i og for sig kan blive ved med at låne. En eventuel konkurs er ikke en option«, siger Jacob Pedersen.

Fald i passagerantal på 99 procent

Vejen tilbage til normale tilstande bliver ifølge aktieanalysechefen lang for Københavns Lufthavn, der ikke kan forvente, at trafikken vender tilbage før et stykke inde i 2021.

»Indtil da står den på tab og meget få passagerer. Men man må tilbage på hesten«.

»Lufthavnen skal vise de dyder, man har haft gennem de seneste mange år. Blandt andet er man jo stort set verdensmester i ruteudvikling«, siger Jacob Pedersen.

Københavns Lufthavn oplyser, at de få passagerer der fortsat rejser, primært er forretningsfolk, og rejsende der tager på familiebesøg.

I august - som indtil videre er lufthavnens bedste måned under coronakrisen - faldt passagerantallet med 78,9 procent i forhold til august 2019.

Værst så det ud for lufthavnen i april. Her oplevede man et fald i passagerantal på 99 procent i forhold til samme måned 2019.

ritzau