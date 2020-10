Rejsebranchen vil lade test afgøre, om vi kan rejse – men viruseksperter punkterer den løsning

En lyntest for covid-19 i lufthavnen inden afrejse.

Det kan ifølge rejsebureauchefer, flybranchens talsmænd og turistbranchen blive en del af den redningsplan, der skal sætte gang i den europæiske flytrafik og turisme igen, indtil en coronavaccine bliver tilgængelig.

Derfor fremhæver branchen igen og igen testning som en måde at genoptage rejserne i et Europa på – til trods for et stigende smittetal, og at alle lande inden ugens udgang forventes at være orange og dermed omfattet af Udenrigsministeriets råd om at undgå alle ikkenødvendige rejser.