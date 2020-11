Rejsebranchen glæder sig over regionale rejsevejledninger. Men nu skal du holde øje med 232 af dem hver uge

Der er glæde i den danske rejsebranche efter nyheden om, at Udenrigsministeriet fra begyndelsen af december vil gå over til regionsopdelte rejsevejledninger for landene i EU/Schengen og Storbritannien.

»Det har vi ønsket i rigtig lang tid, for det giver et mere nøjagtigt billede af, hvordan smitteforholdene er præcis de steder, hvor de rejsende opholder sig«, lyder det fra Henrik Specht, direktør for Rejsearrangører i Danmark, mens adm. direktør i Danmarks Rejsebureau Forening Lars Thykier kalder de nye regionale rejsevejledninger for »bedre sent end aldrig«.

»Det ser fornuftigt ud og er en klar forbedring i forhold til det, der var«, siger Lars Thykier.