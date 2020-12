Rejseekspert ser ind i 2021: Jeg forestiller mig, at bilrejsen rykker, fordi bilen er et trygt og sikkert sted

Per J. Andersson, redaktør på det svenske rejsemagasin Vagabond og forfatter til flere bøger, bl.a. ’Ta tåget’ fra 2019

»Jeg tror, vi kommer til at se et øget fokus på rejser i naturen. På vandreferie og friluftsliv generelt. Det var en tendens, der allerede var i gang, inden coronaen ramte, men den er blevet yderligere forstærket af, at vi ikke må være mange samlet, at vi skal undgå at klumpe os sammen. Og der er naturturismen et godt alternativ. Jeg tror, det holder ved i 2021. Det handler også om, at ferie i naturen ikke længere er det, det var tidligere, hvor det hele skulle være meget spartansk og råt. Du kan sagtens være på ferie i naturen og samtidig leve ganske bekvemt. Glampingfænomenet er et godt eksempel på det.

I 2020 har jeg selv forsøgt at rejse i mit eget land, mit eget kvarter endda. Der er meget at opdage i ens eget land. Men der sker noget andet, når man kommer væk fra sin egen kultur. Jeg synes, det er vigtigt, at vi igen kommer til at rejse ud. Du får næppe så meget ud af en all inclusive-rejse, men ude i verden bliver du mødt med forskellige måder at leve på, og du finder ud af, at vores måde at leve på, bare er én måde at gøre det på, men ikke den eneste.