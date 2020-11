Danmarks største skirejsekoncern er gået konkurs

Piste Group, der står bag skirejsebureauer som Nortlander, Slopetrotter og Danski, er gået konkurs.

Det skriver standby.dk.

Koncernen har normalt en omsætning på omkring 600 millioner kroner og 85.000 danske skiturister årligt. Med med lukkede skidestinationer over hele Europa, er markedet for skirejser væk, og Piste Group er blevet nødt til at lukke.

»Det er med tungt sind, at vi må meddele, at coronakrisen har gjort, at Piste Group er så udfordret økonomisk, at vi må tage så drastiske skridt som at begære selskabet konkurs. Så længe vi ikke kan sende danskerne på ski, har vi ingen omsætning, og udsigterne til, at vi kan få lov til det, er lange«, siger Piste Groups formand og medejer, Casper Lykke Pedersen, til standby.dk.

Ledelsen i Piste Group arbejder nu på en rekonstruktion for at kunne føre virksomheden videre. Ifølge Standby.dk vil alle gæster, der har købt pakkerejser, få refunderet deres betalinger. Piste Group vil på et senere tidspunkt kommunikere til gæster om praktikken og hvordan det kommer til at ske i samarbejde med Rejsegarantifonden.

Nyheden om konkursen kommer dagen efter, at andet rejsebureau, Højmark Rejser, fyrede alle 14 medarbejdere som en konsekvens af, at man ikke regner med at kunne sende nogen kunder på skiferie denne vinter.

Det har ikke været muligt for Politiken at få yderligere kommentarer fra Piste Group.