Italien opfordrer EU til at lukke alle skisteder i juleferien

På grund af coronaudbruddet bør italienerne droppe skituren i juleferien i år, mener Italiens premierminister, Giuseppe Conte. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

I år vil det ikke være muligt »at tillade ferie i sneen. Vi har ikke råd til det«, siger Conte.

Italien har indtil videre i år registreret over 50.000 dødsfald blandt personer med coronasmitte. I det tidlige forår blev både Italiens og Østrigs skisportssteder billeder på den hastige smittespredning, der siden endte i nedlukninger, som lammede store dele af Europa.

Conte frygter en gentagelse, hvis mange skiturister samles på skisportsstederne i julen. Italiens skisportssteder har normalt årlige indtægter på omkring 11 milliarder euro, svarende til omkring 80 milliarder kroner. En tredjedel af indtjeningen kommer fra italienske turister, der står på ski omkring jul og nytår i Alperne og Dolomitterne, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Mange italienske regioner er fortsat lukket ned i et forsøg på at bremse smittespredningen. Nedlukningen skal efter planen vare frem til 3. december og vil måske blive forlænget. Mange forretningsdrivende, hotelejere og restauratører håber, at de kan hente lidt af de tabte fortjenester ind igen under den normalt travle jule- og nytårsperiode.

»En uacceptabel vittighed«

Luca Zaia, der er regionspræsident i Veneto i det nordlige Italien, mener, at hvis skisportssteder lukker i det nordlige Italien, må EU gribe ind og lukke skiløjper over hele Europa for at hindre smitte.

»Man kan ikke forbyde skiferier i Sydtyrol (Italien, red.) og tillade dem i de østrigske områder. Det ville være en uacceptabel vittighed«, siger han ifølge dpa.

Østrigs finansminister, Gernot Blümel, siger i en kommentar til det italienske krav, at en sådan nedlukning vil føre til et indtægtstab på 2,4 milliarder euro.

»Hvis EU virkelig ønsker det, må de betale for det, siger han. Men i det sydlige Tyskland er der opbakning til forslaget. Bayerns ministerpræsident, Markus Söder, støtter forslaget«, siger han ifølge avisen Bild.

»Jeg foretrækker, at vi indgår en enkel aftale på europæisk plan: ingen skilifte skal være åbne nogen steder. Eller endnu bedre, ingen ferie overhovedet«, lyder det fra Söder.

Ritzau