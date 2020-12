Norwegian vil sælge aktier og af med fly for at overleve

Det norske flyselskab Norwegian vil gennem en aktieemission forsøge at rejse op mod 2,8 milliarder kroner.

Det skal hjælpe flyselskabet med at få bedre styr på økonomien, så det undgår at skulle gå konkurs, som der lige nu er risiko for.

Det oplyser Norwegian i en meddelelse.

Forslaget om en aktieemission er blevet fremsat af Norwegians bestyrelse. Ud over forslaget om at rejse penge gennem aktiesalg foreslår bestyrelsen også at justere aktiviteterne til et niveau, der vil være overskudsgivende.

Det vil primært ske ved at reducere antallet af fly, som selskabet råder over.

Bestyrelsens forventning er, at justeringen vil kunne forbedre finanserne på en måde, der vil kunne tiltrække nye investorer og aktionærer - herunder mulig støtte fra den norske stat.

Har intet alternativ

I forvejen har den norske stat hjulpet Norwegian i løbet af coronakrisen, der har skabt voldsomme problemer for flyselskabet.

De foreslåede tiltag fra Norwegian skal ses i lyset af, at selskabet for nylig har fået en midlertidig konkursbeskyttelse i Irland. Det sker for at beskytte sig selv mod en konkursbegæring, mens der arbejdes på en løsning med kreditorerne.

Ifølge Per Hansen, investeringsøkonom hos børsmægleren Nordnet, er det ikke sikkert, at bestyrelsens forslag er nok til at redde Norwegian fra en konkurs.

»Jeg er i tvivl om, hvorvidt det er nok. Men man kan sige, at for ejerne er vi en situation, hvor der simpelthen ikke er noget alternativ«, siger Per Hansen.

Norwegian har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling 17. december, hvor der skal tages stilling til selskabets forslag om blandt andet en aktieemission.

ritzau