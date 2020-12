SAS skylder stadig 650 millioner kroner, men fra nu af vil de refundere aflyste rejser efter syv dage

Køber du en billet af flyselskabet SAS i dag, og bliver din afgang aflyst, så vil selskabet sørge for, at du får dine penge retur indenfor syv dage. Ganske som loven siger, at du skal.

Det oplyser koncerndirektør i SAS, Simon Pauck Hansen ifølge netmediet check-in.dk efter et rædselsår, hvor det i gennemsnit ellers har taget 22 uger at sende penge tilbage til de SAS-kunder, der alligevel ikke kom op at flyve.

Den alt for langsomme sagsbehandling fik i oktober Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til for det første at give et påbud til 12 flyselskaber, heriblandt SAS, om, at de skulle refundere penge til alle kunder med et krav fra perioden marts til oktober i en fart. Pengene skulle være på kundernes konti senest 15. november. For det andet sagde styrelsen, at den almindelige regel om syv dage skulle gælde igen efter 1. december.