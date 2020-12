Regionale rejsevejledninger kommer nu

Fra i morgen 11. december begynder Udenrigsministeriet at udsende regionale rejsevejledninger for EU/Schengen og Storbritannien. Hidtil har ministeriet baseret rejsevejledningerne på det samlede smittetal i landene, men fremover vil man kunne aflæse smittetallene i de enkelte regioner. En procedure som hele tiden har været brugt for de nordiske lande.

19. november meddelte Udenrigsministeriet, at man ville overgå til regionale rejsevejledninger. Vejledningerne bygger på data fra Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme (ECDC), som er klar til publicering på fredage. Derfor skifter offentliggørelsen af rejsevejledninger fra torsdag kl. 16 til fredag kl. 16. Vejledningerne træder i kraft fra det øjeblik, de er offentliggjort.

For de lande, der leverer regionale data til ECDC, medfører den nye procedure, at rejsevejledningerne fremover vil kunne åbne (blive gule) for lavrisikoregioner i ’karantænelande’, mens vejledningerne vil kunne lukke (blive orange) for højrisikoregioner i ellers ’åbne’ lande. Ud fra en række objektive kriterier, blandt andet smittetryk samt landenes teststrategier, får hvert land ugentligt en score og bliver på den baggrund enten klassificeret som ’åbent’ eller ’karantæneland’.