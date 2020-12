SAS får millionbøde for sløv tilbagebetaling til kunder

SAS har af Luftfartstilsynet i Norge fået en bøde på en million norske kroner, fordi flyselskabet har været for sløv med at tilbagebetale penge til kunder, der har fået aflyst deres flyrejser under coronaudbruddet, oplyser Luftfartstilsynet i en pressemeddelelse. Det svarer til 700.000 danske kroner.

SAS blev i oktober advaret om, at selskabet ville få en bøde, hvis ikke pengene var betalt 1. december. I begyndelsen af december oplyste SAS, at det skylder kunder 650 millioner kroner for rejser, der er blevet aflyst.

»Vi er klar over, at flyselskaberne har gjort en stor indsats for at tilbagebetale krav, men vi mener, at de burde være i mål nu – ni måneder efter at covid 19-pandemien førte til aflyste flyvninger«, siger Lars Kobberstad, der er luftfartsdirektør i Luftfartstilsynet.

»Vi er klar over, at flyselskaberne er i en svær situation, både økonomisk og på anden vis, men vi også optaget af, at kunderne skal have pengene tilbage i henhold til deres retmæssige krav«, siger han i en pressemeddelelse.

Norwegian får også kritik

Luftfartstilsynet mener også, at Norwegian har været for sløve til at tilbagebetale penge, men tilsynet har ikke kunnet gribe ind over for selskabet, fordi det i øjeblikket er underlagt konkursbeskyttelse.

Det er en proces, hvor Norwegian forsøger at en konkurs, og der må selskabet ikke betale penge tilbage til kunderne. I Danmark har kunder også oplevet, at SAS har været langsom til at betale penge tilbage. 12 flyselskaber – herunder SAS og Norwegian – fik tidligere i år en frist til 1. december til at få tilbagebetalt kundernes penge. Derefter skulle de senest 10. december oplyse, hvorvidt kunderne havde fået deres penge tilbage. Fristen blev sat af Trafikstyrelsen, der nu er ved at se på den videre proces. Politianmeldelser er en mulighed.

ritzau