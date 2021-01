Corona får The New York Times til at ændre sine populære rejseanbefalinger radikalt

Normalt plejer rejseredaktionen på The New York Times på dette tidspunkt at udgive årets ’52 Places to Go’-liste. En liste som rejsedestinationer verden over hungrer efter at havne på. For den kan give massivt fokus og øgede turistmængder.

Men efter, at den livsomvæltende og gennemhærgende coronavirus nu har pryglet kloden over lænden i snart et år, er der ikke længere noget, der hedder ’normalt’.

Derfor er 2021-listen da også ændret til ’52 Places to Love’ i stedet for ’52 Places to Go’. Og den skal I, kære læsere, ikke snydes for.

Godt nok er der ikke nogen danske destinationer, der i år får kærligheden at føle fra The New York Times. Men vi har ellers også fået så rigeligt. København og Grønland var på listen i 2020, Aalborg i 2019 og Aarhus i 2016.