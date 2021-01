Hvad har 2019 og 1970 til fælles? Stort set det samme antal passagerer i Københavns Lufthavn

Ikke siden 1970 har der været så få rejsende i Københavns Lufthavn som i 2020. Dengang rejste 6,8 millioner danskere igennem. I 2020 blev det til 7,5 – et fald på hele 22,7 millioner i forhold til året før.

Årsagen kender vi alle. Corona. Restriktioner. Isolation. Et verdenskort, der har været inddelt i gul, orange og rød.

I Københavns Lufthavn kalder kommerciel direktør Peter Krogsgaard i en pressemeddelelse 2020 for »et historisk grimt år for luftfarten«.

Et år, hvor mange tusinder mistede deres job i de omkring 1.000 virksomheder og flyselskaber, der havde udgangspunkt i og omkring lufthavnen, inden corona-krisen ramte. I Københavns Lufthavn har man i øvrigt siden sommeren måtte låne et større tocifret millionbeløb i banken hver måned for at holde åbent.

Men der venter lysere tider forude, lyder vurderingen nu fra Peter Krogsgaard, der håber, at vaccinerne vil betyde, at udviklingen vender i løbet af sommeren, og at flyselskaberne igen får lidt luft under vingerne.