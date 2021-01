Aktieanalysechef: Norwegian tættere på overlevelse end kollaps

Med torsdagens melding om, at Norwegian skærer alle langdistanceruter fra og satser på flyvninger i Skandinavien og Europa, er det norske selskab tættere på en redning end det mulige kollaps, der længe har rumlet omkring det kriseramte selskab.

Det mener Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, der følger luftfartsbranchen nøje.

»Det her er ikke et yderligere skridt mod afgrunden i Norwegians historie, det er en del af en redning, et lille skridt fremad«, siger Jacob Pedersen.

Tidligere torsdag lød det fra koncernchef i Norwegian Jacob Schram, at flyselskabet satser på at reducere sin gæld til cirka 14,4 milliarder kroner, mens der samtidig skal hentes op mod 3,6 milliarder kroner fra investorerne ved blandt andet at udstede nye aktier. Og det altså sideløbende med et sats på et gammelt kerneområde for flyvning: