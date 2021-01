Regeringen vil indføre krav om isolation efter rejser

Regeringen vil give bøde eller anden straf, hvis personer ikke går i ti dages selvisolation efter rejser til udlandet.

Det skal være med til at holde mere smitsomme varianter af coronavirus ude af Danmark, siger justitsminister Nick Hækkerup (S) til DR.

»Vi ønsker, at hvis du har været ude at rejse og kommer hjem, så skal du gå i isolation i ti dage. Gør du ikke det, så skal der være mulighed for at give en bøde eller en anden straf, siger han til DR.

Dermed bakker regeringen op om et forslag fra SF og De Konservative, der vil have indført et krav om karantæne, når rejsende kommer hjem fra udlandet.

Nick Hækkerup vil i næste uge indkalde Folketingets partier til forhandlinger og se, om der er flertal for forslaget.

I dag er det blot en anbefaling, at man går i isolation, når man kommer hjem fra en rejse i udlandet. Samtidig opfordres man til at tage en lyntest straks ved ankomst.

Skal mindske risiko for at få mere smitsomme varianter ind i landet

Anbefalingen lyder helt præcist på ti dages selvisolation. Det kan dog forkortes, hvis man efter fire dage tager en coronatest.

Man kan i det tilfælde bryde isolationen, når der er kommet et negativt svar - hvilket typisk vil være på femtedagen.

For overhovedet at komme på et fly til Danmark skal man dog i øjeblikket fremvise en negativ test, der er maksimalt 24 timer gammel.

Forslaget fra regeringen, SF og De Konservative skal være med til at mindske risikoen for, at personer kommer ind i landet med mere smitsomme varianter af coronavirus.

Det gælder blandt andet den sydafrikanske variant, som der lørdag blev registreret det første tilfælde af.

Den smitsomme britiske variant er der registreret 283 tilfælde af, og den vurderes at blive den dominerende virusvariant i Danmark i løbet af de kommende måneder.

