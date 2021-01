Nathja venter stadig på penge fra SAS: »Det er bøvl med bøvl på«

Flyselskabet SAS er i dag blevet politianmeldt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Anmeldelsen sker som følge af manglende overholdelse af styrelsens påbud om at tilbagebetale ubrugte flybilletter. Det oplyser Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen i en pressemeddelelse.

En af dem, der stadig venter på refusion for en aflyst flyrejse, er Nathja Mortensen fra Hellerup. Hun mangler endnu at se omkring 4.500 kroner dukke op på kontoen med SAS som afsender.

»Jeg har altid opfattet SAS som det troværdige flyselskab, som vi alle kender og er trygge ved. Jeg synes selvfølgelig, det er meget dårlig stil, at jeg intet har hørt fra SAS. Jeg forventer dog stadig både at høre fra SAS samt at få mine penge retur«, siger Nathja Mortensen.

Nathja Mortensen kalder situationen med SAS for paradoksal. For mens hun stadig venter på tilbagebetaling fra det hæderkronede netværksselskab, SAS, så tog det kun tre uger at få penge retur fra lavprisselskabet Easyjet efter en rejse til Paris blev aflyst i efteråret 2020. Easyjet blev i parentes bemærket politianmeldt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen allerede tilbage i december sidste år.