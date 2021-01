Borgmester: Unge danske skiturister fester i nedlukket Østrig

Der er i år ekstra gode forhold i de østrigske Alper, hvor pisterne er nærmest tomme på grund af coronapandemien.

Men der er begrænsede muligheder for udlændinge for at udnytte det. Der er dog alligevel nogle, herunder danskere, som har fundet et smuthul. Det skriver DR Nyheder.

Østrig har indført et forbud mod udenlandsk skiturisme, men de skihungrende omgår indrejseforbud til landet ved at melde sig som arbejdssøgende.

Det siger Helmut Mall, borgmester i Sankt Anton, som er en populær skidestination, til DR Nyheder.

Han kan ikke sætte tal på, hvor mange danskere, der har fundet vej til Sankt Anton. Ifølge borgmesteren er der omkring 300 sæsonarbejdere i byen, hvoriblandt der også er »en del danskere«.

»De siger, at de søger sæsonarbejde. Men Østrig er lukket ned på grund af corona. Skiturismen ligger brak. Her er ikke noget arbejdet at få«, siger Helmut Mall til DR Nyheder.

Rådgiver hinanden om, hvordan de bedst muligt kommer ind i Østrig

Og det er tilsyneladende også noget af en tilsnigelse at sige, at de er der for at arbejde. For de tilrejsende bliver spottet på skipisterne, der er åbne for de lokale østrigere.

Den østrigske avis Tiroler Tageszeitung skriver også om skituristerne og rapporterer, at englændere, svenskere og danskere er indkvarteret i Sankt Anton.

Til avisen fortæller Helmut Mall, at folk åbenbart rådgiver hinanden på internettet om, hvordan de bedst muligt kommer uforstyrret ind i Østrig og til Sankt Anton.

Og borgmesteren langer ud efter dem, som giver de tilrejsende et sted at bo, selv om det er forbudt.

Politi i Sankt Anton bekræfter ifølge lokalavisen, at der bliver afholdt improviseret after-ski, hvor de unge selv medbringer øl fra supermarkedet.

