Folketinget vedtager hastelov om krav ved indrejse

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget en hastelov, der stiller krav til personer, der rejser ind i Danmark, meddeler Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Den nye lov forventes ifølge ministeriet at komme til at betyde, at personer, der rejser ind i Danmark efter at have været i udlandet, skal lade sig coronateste og gå i isolation i 10 dage.

Der er dog mulighed for at afkorte isolationen, såfremt den indrejsende, som også kan være en dansk statsborger, kan fremvise en negativ PCR-coronatest, som tidligst må foretages på fjerdedagen efter indrejsen i Danmark. De gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne bliver således konverteret til krav for borgerne.

Der er dog personer, som kan blive undtaget fra den nye lovgivning. Det gælder blandt andet personer, der bor i grænselandet, samt visse personer, der hyppigt krydser grænsen som led i deres arbejde.

I forlængelse af den nye lov har regeringen besluttet at forlænge forbuddet mod at flyve fra De Forenede Arabiske Emirater til Danmark, indtil kravet om at tage en test og gå isolation efter udlandsrejser er blevet udmøntet, oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Forbuddet gælder de syv emirater i De Forenede Arabiske Emirater – herunder Dubai. I løbet af januar har der været heftig debat om rejser til Dubai, fordi en række kendte sportsfolk og influencere har været i Dubai, selv om de danske myndigheder fraråder rejser til udlandet. Mindst 78 danskere er blevet test positive for coronavirus efter en rejse til Dubai.

