Sverige kræver nu negativ coronatest ved indrejse

Fra lørdag skal alle udenlandske borgere over 18 år, som vil rejse ind i Sverige, fremvise en negativ coronatest. Det siger statsminister Stefan Löfven på et pressemøde.

Tiltaget kommer oveni de indrejseregler, der i forvejen gælder. De regler omfatter blandt andet et indrejseforbud for ikke-nødvendige rejser fra Danmark og Norge, som altså fortsat er i kraft. Et lignende indrejseforbud gælder for rejsende fra lande udenfor EU.

Onsdagens beslutning indebærer, at også borgere i de øvrige EU- og EØS-lande nu skal fremvise en negativ test, hvis de vil rejse ind i Sverige. Årsagen er frygt for spredning af nye, mere smitsomme coronavarianter i landet.

Den negative coronatest må højst være 48 timer gammel, oplyser Löfven.

»Uden en sådan test kommer man ikke ind i landet«, siger statsministeren på onsdagens pressemøde.

Der vil ikke være mulighed for at tage en test ved grænsen.

Nogle indrejsende slipper dog med lidt mere lempelige krav. Det tæller folk, der bor i Sverige, og folk der arbejder i Sverige. Også personer under 18 år eller folk, der har nær familie i Sverige, er undtaget fra reglerne.

Eksempelvis må den negative coronatest for personer, der arbejder i Sverige, gerne være lidt ældre end 48 timer. Det siger Sveriges indenrigsminister, Mikael Damberg.

