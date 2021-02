Håbede du, at et coronapas kunne sende dig på ferie over alt i udlandet? Tro om igen

Regeringen præsenterede onsdag 3. februar et nyt coronapas, som blandt andet skulle gøre det lettere for danskerne at komme ud at rejse, gå til koncerter og lignende.

Passet bliver en app på din telefon, der fungerer som et bevis på, at du enten har fået en vaccine mod coronavirus, har haft covid-19 og er immun, eller har fået foretaget en frisk coronatest.

Men det er endnu tvivlsomt, om et sådant digitalt coronapas vil kunne åbne verden for danskerne. Således har flere af de lande, som vi typisk rejser til, slet ikke taget stilling til, om de vil godtage et sådant ’pas’ ved indrejse til deres respektive lande.

»Norge følger med i udviklingen og diskussionen, som foregår i EU og andre steder, omkring vaccinepas. Den norske regering har endnu ikke taget stilling til ’vaccinepas’ eller anden dokumentation, samt hvorvidt vaccinationen skal give fordele, for eksempel med hensyn til karantæneregler«, skriver statssekretær i det norske Helse- og omsorgsdepartementet Maria Jahrmann Bjerke til Politiken.

Også på den tyske ambassade i Danmark følger man udviklingen af coronapas, men lederen af Presse- og Kulturafdelingen, Lasse Peter Rodewald, kan ikke komme med noget svar: