To tredjedele af danskerne vil indføre straf til dem, der rejser til udlandet på ferie

Mere end to ud af tre danskere mener, at det skal være muligt at straffe folk, der trodser Udenrigsministeriets rejsevejledninger for at tage på ferie. Det viser en undersøgelse foretaget af Voxmeter for Ritzau.

Faktisk svarede 69,1 procent af de adspurgte, at folk, der tager på ferie uden for Danmark, burde kunne straffes på lige fod med for eksempel med fok, der bryder forsamlingsforbuddet.

To tredjedele svarede også, at de mener, at det slet ikke skal være muligt for folk at rejse ud af landet med fly, medmindre de kan dokumentere, at det ikke er for at tage på ferie.

12,6 procent af de adspurgte var uenige i sådan en ordning, og omtrent den samme andel mente ikke, at man burde straffe folk, der tager på ferie.

Verden blev rød

Udenrigsministeriet skærpede sine rejsevejledninger den 8. januar. Fra den dag frarådede ministeriet alle rejser til hele verden. Med ministeriets egne ord gik hele verden fra orange til rød.

Få dage forinden skabte det røre, da en række kendisser og influencere var rejst til Dubai i De Forenede Arabiske Emirater for at få et afbræk fra hverdagens restriktioner i Danmark.

Også udenrigsordfører for Venstre Michael Aastrup Jensen fik kritik, efter at han i begyndelsen af januar var rejst til Dubai på ferie med sin kæreste.

Han sagde i første omgang, at der var tale om en arbejdsrejse i forbindelse med hans post som udenrigsordfører, men erkendte senere, at turen også var en ferie.

Han undskyldte senere på Facebook og erkendte, at han ikke burde være taget af sted.

Hastelov vedtaget

Et bredt flertal i Folketinget vedtog tirsdag en hastelov, der stiller krav til personer, der rejser ind i Danmark. Herunder krav om at gå i selvisolation og lade sig teste for coronavirus.

Der er dog mulighed for at afkorte isolationen, såfremt den indrejsende, som også kan være en dansk statsborger, kan fremvise en negativ PCR-coronatest. Den må tidligst foretages på fjerdedagen efter indrejsen i Danmark.

De gældende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne bliver således konverteret til krav for borgerne.

Hvis indrejsende ikke overholder kravet om test og isolation, er der lagt op til bødestraf. Det oplyser Justitsministeriet. Hvornår loven træder i kraft, og hvorvidt kærester eller børn til danskere, vil blive undtaget, er dog endnu uklart.

ritzau